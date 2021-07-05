今年以來在景氣復甦態勢，在各國疫苗施打作業相繼展開而更加確立，不動產需求回溫，先前受疫情衝擊次產業估值修復行情，富時全球不動產指數表現強勁，今年以來累積漲幅近16％，不動產相關ETF及基金績效今年來也表現不俗，以新台幣累積型級別比較，前十強基金今年來平均漲幅超過一成。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，美國疫苗施打進度佳，已有超過五成人口已施打一劑疫苗，部分地區也已陸續解封，經濟活動可望向疫情前水準更為邁進，在企業承租需求回穩下，支撐REITs租金收益水準。另一方面，從收益利差來看，近期美國公債殖利率進入整理，利差吸引力也持續吸引外部資金流入REITs市場，後市表現仍可期待。

就類型來看，除企業商用需求，及先前受疫情衝擊較大的不動產次產業需求有望回溫外，中長期具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs成長性持續看好，建議順勢以美國地產ETF來參與，一舉掌握不同類型REITs次產業之投資契機。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，隨著各主要區域製造業採購經理人指數持穩於擴張水準，REITs產業收租水準回升至90％且承租率提升，有助REITs獲利持續改善。近期雖然通膨升溫疑慮影響市場投資情緒，不過就不動產市場來看，一般來說，租金也會依據通膨狀況和市場供需來進行調整。

且根據過往統計，在通膨時期，REITs指數亦多為正報酬，不失為通膨趨勢下適宜的投資標的。除此之外，現階段REITs仍具利差優勢，在當前低利環境未變、市場對收益需求不減下，仍可望持續吸引訴求穩定收益的資金配置。