香港物流科技新創Pickupp於5日宣佈，自去年11月獲首輪注資後，公司再度獲亞太區戰略投資者注資，累計至今A輪融資總額約1500萬美元。

本輪A+注資由台灣電商PChome及基石創投領投，現有投資者太古地產，以及新投資者包括台灣的國泰創投、Drive Catalyst（遠東集團旗下創投機構）、香港的怡和集團及Zipx共同參與。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓表示，新冠疫情令消費模式產生巨變，不少零售商加快轉型至線上業務以應對急速增長的需求。過去一年，該公司留意到越來越多公司在物色可靠且靈活的物流服務。

彭子楓強調，本輪資金將用作拓展台灣新市場，並深化該公司在香港、新加坡和馬來西亞等主要市場的服務整合與市場影響力，同時因應各市場需求，持續增加產品多樣性。

Pickupp於2016年成立，是一個利用科技重塑物流模式的送貨平台，目前分別在香港、新加坡、馬來西亞和台灣市場營運。Pickupp專業送貨專員達十萬人，自成立以來，Pickupp已為超過兩萬間跨國公司、物流巨頭 、零售和電子商貿等企業提供點對點送貨支援。

Pickupp在2020年成立一站式網上銷售物流平台Shop On Pickupp，協助有意轉型至線上經營的個人店家與中小企業延伸更多元的觸角，獵得商機，現已與不少有意轉型至OMO新零售的國際品牌及商戶建立戰略性合作關係。在台灣，Pickupp已成為PChome的物流及電商合作夥伴。

彭子楓認為，台灣市場擁有龐大的線上消費需求，加上疫情帶動全球電商蓬勃發展，Pickupp表示，在新資金的挹注下，正迎來電商高速發展的時機。根據Forrester最新預測指出，亞太網上銷售額將由2019年的1.5兆美元上升至2024年的2.5兆美元，按年復合增長率 （CAGR）為11.3%。

去年三月至今，疫情期間Pickupp的用戶增長250%，亞太區內擁有逾十萬位送貨員。Pickupp以成為跨國企業的最後一哩，以及新創和中小企業的首選物流夥伴為目標。

Pickupp聯合營運總監馬浩智指出，該公司將與不同的戰略夥伴展開合作，探索嶄新的電商模式，尤其是台灣，跨境物流需求不斷上升，不少台灣貨品被運至亞太其他地區，因此，這次與PChome展開合作後，將致力打造世界級OMO新零售服務。

PChome Online網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示，該公司營運已逾20年，陸續與各類物流公司展開合作，這次PChome領投Pickupp本輪注資，未來雙方將緊密合作共同爭取新契機。