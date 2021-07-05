女子抱怨，XL號的免洗內褲，讓他可以「穿到橫膈膜去」。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

一名女子上網分享糗事，表示自己出國工作，隔離期間得住防疫旅館，為了方便，特地網購內褲，免去洗衣煩惱。豈料，當她拆封內褲後才發覺不對勁，尺寸竟大到讓她「直接穿到橫隔膜」！女子誇張形容引發網友興趣，紛紛敲碗表示：想看穿到橫膈膜的照片。

「我想跟大家分享一件很蠢的事，」女網友在臉書社團《爆怨2公社》分享，出國前她為了隔離期間可以不用洗內衣褲，聽從大學同學的建議，買免洗內褲就好，反正不用出門在房間內衣不用穿只穿睡衣即可。

但當她很愉悅的準備好充足的免洗內褲後，隔離的第一天就發現悲劇了，內褲size很不Ok，XL號竟然讓原PO「直接穿到橫隔膜怎麼回事？」，還說「這內褲真的很大件沒開玩笑，穿上去後我都想唱任賢齊的，我把我對折輕輕也把你對折。」。

不過原PO相當堅持「買了就是要穿」，而且也懶得洗內衣褲，於是「反折再反折，就這樣艱難度過了14天，終於穿回自己的 突然有種無比的感動????」。

這篇貼文逗樂不少網友，紛紛回應：「敲碗穿到橫膈膜的照片」、「不好意思，您可以泳裝然後套這條內褲給大家看一下嘛？難以想像您穿到橫膈膜的樣子耶」、「『穿到橫隔膜』 讓我笑到橫隔膜抽筋」、「每次看到免洗內褲都會想到有個同事買『紙內褲』去員工旅遊，剛好有去海邊的行程，我都替她擔心她上岸後紙內褲只剩三條橡皮筋」、「這樣很涼快吧！內褲直接一體成型露背裝」、「穿到橫膈膜幹嘛還穿睡衣啦（喂~」、「其實那個是要拉到肩膀上」。

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