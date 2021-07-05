蔡進峰擁有喬友大樓高樓層中6層樓產權，投資8千萬卻因低樓層閒置荒廢引發火警釀嚴重傷亡損失，他個人表示支持政府拆除大樓別再害死人。（資料照，謝瓊雲攝）

43歲的印尼女看護工在台工作十多年，子女都在家鄉，死後依信仰不能將遺體火化，民政處強調等檢方取得家屬授權書開立死亡證明後，會協助雇主和仲介處理後續事宜。（謝瓊雲攝）

彰化喬友大樓大火釀防疫旅館4死22傷悲劇，旅館業者蔡進峰5日低調前往死者倪姓男子靈堂前欲上香致歉，遭家屬斥責拒絕，蔡進峰指出，如果政府決議拆除大樓，他會支持，因為他也不願意大樓問題再害死無辜人命。

蔡進峰上午低調前往線西，向倪男家屬送上慰問金表達歉意，他說很抱歉因為照顧不周，導致憾事發生，倪母忍不住痛哭失聲，家屬也不斷斥責蔡進峰處理缺失讓住房者無辜枉死，蔡進峰也跟著哭了起來，說他也支持把大樓拆了，別再因為大樓問題害死人。

火災後第5天，蔡進峰帶著2名員工前往和美殯儀館，向倪姓男子家屬致歉，但家屬拒絕讓3人在靈堂前上香。蔡指出，他很抱歉自己對住房人員照顧不周導致不幸，因為這幾天忙著火災善後，還要協助火場調查和檢警調查，才拖了幾天，今天專程挪出時間來致歉。

針對彰化縣長王惠美說，若喬友大樓完成火調後，經結構鑑定為危樓，就會強制拆除，蔡進峰也表示支持，他自己擁有6樓至9樓、12、13樓等高樓層產權，他投資了8千萬元盼為喬友大樓拚翻身，但疑似為起火點的2、3樓卻沒做好管理和防火措施，導致火警一發不可收拾，造成嚴重的人命傷亡與損失。

而在火場中喪生的43歲印尼籍女移工，因伊斯蘭教禁止死後火葬，後事如何處理引發關注移工權益者討論，縣議員吳韋達也主動為其請命；縣府民政處長賴致富回應，駐台北印尼經貿代表處人員已和縣府連繫上，表達不希望女移工遺體被火化或深埋立場，盼能夠完整送回印尼，檢方已經完成相驗，等檢方收到家屬授權書後就能開立死亡證明，屆時即可協助雇主與仲介公司處理女移工後續事宜。