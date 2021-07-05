邱勝翊（王子）與香港女星鄧麗欣3年情斷，沒想到近日卻被爆出分手主因，指王子花心愛玩等負面消息。對此，王子今（5日）發文駁斥這些負面消息，無奈罕吐心聲。鄧麗欣也發文力挺，親上火線為前男友澄清，她表示王子是非常善良的傳統男孩，「品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以很愛惜自己的身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人，請大家不要再做太多揣測，感謝」。

對於無故遭爆負面新聞，王子無奈表示：「無憑無據的報導，很無奈，但還好，這十幾年，我的為人，身邊的人都很清楚。」更強調「謠言止於智者」，文末，他也標記「清者自清」、「問心無愧」、「永保善良」，字句間都能看出他的無奈。

貼文一出，立刻湧入大批網友留言為他加油打氣，也有不少藝人好友紛紛現身留言區，楊千霈怒轟「真的是笑話一則，別理睬！米奇王子真的是演藝圈少見的帥氣乖寶寶」；吳岳擎則說：「你的為人，大家都看在眼裡！加油。」蔡沁妍也表示：「你都滴酒不沾也不去夜店而且超自愛，人品最好！報導完全寫反了餒，今年最荒唐的報導。」