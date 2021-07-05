台中警方青春專案不同以往，落實防疫採線上方式，電子海報生動有創意。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

放暑假，適逢新冠肺炎疫情持續嚴峻，今年台中警方青春專案不同以往，落實防疫給青少年「初體驗」，以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」等4大宣導主軸，吸引青少年們初體驗。

台中市警察局少年隊指出，疫情期間同學們在家的時間變多了，上網的時間也隨之增多，接觸網路社群的時間也將大幅增加，青少年容易被有心人士利用，誤踏入假求職詐騙、網路賭博、販賣毒品等陷阱，還有網路霸凌、網路交友、資安風險、及充斥色情與性剝削資訊廣告等。

台中市市警察局少年隊與各分局、婦幼隊規劃1系列的非群聚比賽及網路活動，如創意電子海報、創意 Slogan（標語）、網路徵文、繪畫等徵件比賽，以及粉絲專頁有獎徵答與多重抽獎活動等，相關活動訊息可至市警局各單位官網及粉絲專頁查詢，獎品豐富多元，就等著青少年朋友一起來參與。