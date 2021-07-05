「大墩典藏之美線上看」展出呂佛庭大師作品《曲溪峻峰》（大墩文化中心提供／陳淑芬台中傳真

受疫情三級警戒影響，國內藝文場館已閉館月餘，台中市大墩文化中心為讓民眾在家也能親近藝術，精選6件典藏品製作成「大墩典藏之美線上看」影片，由文化中心主任、本身也是油畫家的陳文進，來擔任作品導覽員，在「台中文化小尖兵」和「台中市大墩文化中心」臉書粉專分享「宅」藝術。

大墩文化中心自1983年啟用，目前蒐藏超過400件各時代名家的經典作品，規劃專區展示典藏品，在疫情期間為推出的「大墩典藏之美線上看」，卸下典藏品的防護蓋、打上燈光，由專業攝影人員拍攝，大墩文化中心主任陳文進出馬擔任導覽，深入淺出解析分享藝術品，包括中部資深藝術家呂佛庭、侯壽峰和陳庭詩等大師的作品及故事。

陳文進表示，「大墩典藏之美線上看」採用即興、口語化的方式進行導覽，用藝術家看創作的角度去拍攝，讓影片更平易近人。

陳文進在導覽第四屆大墩美展大墩獎的雕塑家蔡尉成《夫妻臉》作品時指出，一般雕塑作品可能追求寫實、細膩，但是蔡著重追求整體感，用比較具象的方式把夫妻融為一體，兩人對望又若有凝思，恩愛溢於言表。他導覽呂佛庭的作品《曲溪峻峰》時指出，呂佛庭人稱「佛老」，承襲文人畫的技巧，但獨創一套表現山石和峰巒等脈絡紋理的畫風，細部慢慢點出明暗，曲溪彎曲的從深山裡面流出來，一旁山峰峻峭，產生深遠的空間結構。

台中市文化局表示，「大墩典藏之美線上看」從廣角至微觀呈現典藏品的精緻美學，即日起至21日的每週三及週五上午11時在臉書粉專「台中文化小尖兵」和「大墩文化中心」同步播出。