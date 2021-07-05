蘋果新款iPhone 13備貨旺季即將到來，供應鏈傳出鴻海(2317)仍穩定取得多數組裝訂單，下半年旺季營運動能可期。消息激勵鴻海今（5）日開高後放量勁揚，終場大漲4.93％、收於最高點117元，回升至近2月高點，成交量暴增近3.75倍、達7萬9573張。

而鴻海旗下機殼廠鴻準(2354)亦傳捷報，供應鏈傳出在蘋果新款iPhone 13的4款新機均有取得金屬機殼訂單、其中2款高階機種更奪下8成，激勵今日股價同步放量穩揚3.69％至67.4元，終場上漲3.08％、收於67元，亦登2個月高點，成交量跳增2.88倍至1萬185張。

日系外資日前出具報告，指出蘋果iPhone主流機種在中國大陸618促銷後接受度提高，且下半年相較安卓陣營，受成本壓力及零組件短缺影響較小，將下半年新款iPhone出貨量預期自8200萬支調升至8500萬支，使今年iPhone總代工產量自2.25億支增至2.28億支。

儘管市場擔憂立訊躋身iPhone組裝供應鏈帶來的新競爭，但日系外資認為，相較於去年延遲推出，今年蘋果新款iPhone的銷量將更高，加上有限的市占率減少，對於鴻海未來1年的營運影響處於可控制範圍。投顧法人指出，後續需觀察立訊良率及交期是否順利。

日系外資認為，陸廠藍思在收購可成的iPhone外殼產能後，可能重返供應鏈、提供部分新款iPhone 13系列6.1吋機型的鋁製外殼，但鴻海的金屬外殼市占率基本上沒有變化，仍為iPhone主要的金屬機殼供應商。鴻海集團主要由旗下鴻準負責金屬機殼生產。

日系外資估計鴻海下半年將取得68～70％的新款iPhone 13系列組裝訂單，較去年下半年iPhone 12系列的72～74％小幅下滑。面對安卓智慧手機的競爭，若新款iPhone 13系列的銷售狀況優於預期，看好鴻海將成為受惠者。

由於新款iPhone 13系列所有機型均將搭載位移式光學影像穩定系統，相較於去年僅最高階的iPhone 12 Pro Max搭載，日系外資看好鴻海和夏普將受惠於鏡頭模組升級，並因歐菲光退出蘋果供應鏈、雙鏡頭及三鏡頭的安排變化，取得更多後置鏡頭及Face ID模組訂單。

整體而言，日系外資認為蘋果供應鏈競爭加劇，對鴻海未來1年影響維持可控制範圍，仍是下半年iPhone銷售優於預期的主要受惠者，配合積極策略結盟布局電動車及半導體、數據中心市占率續升，維持鴻海「買進」評等、目標價146元不變。