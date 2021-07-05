績優電子股強出頭，台股收盤指數再創新高！

儘管航運還在不斷放出利多，且收盤前特定買盤進場拉抬長榮(2603)及陽明(2609)股價，希望能淡化萬海(2615)5月獲利不如4月的利空，但上周起，見好就收的資金開始撤離散戶群聚漲多的航運股及鋼鐵股，選擇具技術門檻且前景看俏的績優電子類股積極佈局，今天電子族群漲勢全面擴散，從半導體IC設計/導線架/二極體、車用零組件、PCB銅箔基板、被動元件、光學鏡頭及石英元件等，處處可見股價創高的電子個股，「捨航運轉電子」趨勢逐漸成型，讓今天電子類股完全無視航運漲跌展現強攻氣勢，尤其是車用及半導體相關個股，茂矽(2342)、朋程(8255)、順德(2351)、宏觀(6568)、昇陽半導體(8028)、德微(3675)、台半(5425)、界霖(5285)、康普(4739)、美琪瑪(4721)、景碩(3189)、矽瑪(3511)股價以漲停板作收，除電子類股紅光滿面，油電氣類股也表現不俗，由台塑化(6505)領軍類股漲幅亮眼，油電氣類股及電子類股聯袂攻高，帶動台股指數開高走高，站上17900點，再創台股歷史新高，終場加權股價指數約17919.33點，上漲209.18點，成交量約6056.89億元，OTC指數為216.59點，上漲2.91點，成交量約911.12億元。

今天盤中上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲4.68%，其次是電腦通路類股及其他電子類股，分別上漲4.49%及3.89%，表現較差者為百貨類股、玻璃類股、運輸類股及玻璃類股，其中百貨類股下跌1.94%，玻璃類股下跌1.76%，運輸類股及電線電纜類股均下跌0.15%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲4.95%，表現最差為航運類股，下跌3.6%。

就技術面來看，今天台股在電子類股強攻下，指數開高走高，終場大漲209.18點，以17919.33點作收，站上17900點，再創台股指數新高；台股沿著5日均線向上攻高，且成交量同步放大，並於今天再創歷史新高，多頭走勢強勁；目前短、中、長期均線呈多頭排列向上走揚，中期均線月、季線亦處多方格局，分別在17339點及17000點，此係台股現階段中期下檔重要支撐，在上檔無壓力，且電子順利接棒下，不預設台股指數高點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管上周三大法人賣超逾300億元，不過，由於國際股市投資氣氛仍偏多，加上美國聯準會維持偏鴿派言論持續吸引資金進場，推升大盤上周續創新高，周K線連七紅，由於逐步進入電子旺季，接下來指標電子權值股及龍頭大廠將陸續召開法說會，將牽動基本面及籌碼面變化，將是大盤能否再攀新高的重要觀察，另外，由於美國兩黨協商達成1.2兆美元基建支出共識、美股企業財報佳，基本面及資金面皆仍偏多，將有利台股延續震盪走高行情，除了可持續留意航運、鋼鐵等具需求及漲價利多題材之外，迎接電子旺季的蘋果供應鏈及相關晶圓代工、半導體、IC設計亦是關注主軸。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，進入7月後市場將關注以下幾點：一、聯準會開始向市場釋出欲討論縮減購債(Taper)的風向球，故近期就業、通膨等相關的總經數據將是市場判斷聯準會何時會加快討論Taper的依據。二、聯準會可能縮減購債的影響會反映在10年期美債殖利率的變化上，故該殖利率的變化亦會牽動市場敏感的神經。二、受印度疫情、歐美逐漸解封的影響，近期手機、TV等終端電子產品需求出現雜音，部分外資甚至調降相關供應鏈的投資評等，其他電子終端產品的供需的變化也是市場關心的焦點。

魏永祥指出，整體來看，5月初~中旬台股下跌2200餘點已大致反映本土疫情的利空，6月中旬後台股的反彈亦收復大多失土。就國際股市去年的經驗顯示，疫情對股市的影響終究為短期因素，中長期仍是反應基本面的方向。以台股企業獲利尚處於上修循環、歐美經濟逐步走出疫情的陰霾來看，中長期台股趨勢仍是多頭市場。選股方面，半導體、網通、光電等族群持續看好，另外利基型傳產股、原物料股等仍有表現空間。