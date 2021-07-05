上櫃不鏽鋼廠建錩(5014)自結4月加上5月合併獲利約8600萬元，每股稅後淨利0.52元，賺贏第一季的每股淨利0.27元。股價收漲停。

建錩受惠第二季鎳價以及不鏽鋼價趨漲，鋼市需求熱絡，第二季業績比第一季續增；4月營收在15.95億元高檔，單月自結每股淨利約0.34元，5月營收為15.63億元，單月每股淨利約0.18元。

建錩自結4月加上5月合併營收為31.58億元，年增約50%；自結4月加上5月合併獲利8600萬元，每股稅後淨利0.52元，比去年同期由虧轉盈。

建錩第二季營收進一步增長，獲利也將比第一季成長。

建錩第一季受惠不鏽鋼價趨漲，鋼市續熱，單季合併營收35.59億元，年增約24%；單季稅後純益約4400萬元，每股淨利0.27元，比去年同期轉盈。

展望下半年，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳等金屬價格走升，有利鋼市以及不鏽鋼下半年市況持續穩健向上

俄羅斯預定8月起加徵出口稅，帶動鎳價反彈，以及不鏽鋼價7月再漲，預料後續將帶動不鏽鋼等產品報價再向上攀升，有望推升相關業者營收，營運持續獲利。