根據外媒報導，以資產價值估算，科威特投資局（Kuwait Investment Authority, KIA）可能已經晉升成為全球前三大主權財富基金。
根據主權財富基金研究所（SWF Institute）提供的排名，挪威的政府年金基金（Government Pension Fund）是全球規模最大的主權財富基金，其資產總額達到1.3兆美元，其次是中國國務院設立的國有大型投資公司中投（China Investment Corporation），旗下管理約1兆美元資產。
知情人士透露，由科威特投資局管理的「未來世代基金」（The Future Generations Fund）資產價值已經逼近7000億美元，創下歷史新高記錄。截至前一財年於3月31日結束時，該基金的資產價值約為6700億美元。
科威特投資局是世界上歷史最悠久的主權財富基金，而「未來世代基金」設立的宗旨在於協助科威特為石油世代之後的生活做準備，該基金超過一半的投資都在美國，而美股在過去這一段時間來持續走高，並頻頻改寫歷史高點。
標普500指數今年第一季上漲逾8%，連漲第5個季度，上半年漲逾14%，創下2019年來同期最佳表現。今年上半年，道瓊指數和那斯達克指數漲幅均超過12%。
MSCI世界指數第一季漲逾7%。
科威特投資局旗下亦管理該國的「一般儲備基金」（General Reserve Fund），而「未來世代基金」資產價值大增，意味著科威特投資局的資產總額可能已經超越阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）。根據主權財富基金研究所的數據，阿布達比投資局的資產規模略逾6490億美元。
消息人士透露，去年當新冠肺炎大流行重挫全球市場時，科威特「未來世代基金」大舉加碼買進美國資產，投資了幾個受創最嚴重的美國指數。
科威特財政部長Khalifa Hamada上周四才表示，上年度「未來世代基金」資產增長33%，創下歷來最強勁的增長。他並表示過去5年來，該基金的增長已經超過科威特同一期間的石油總收入667億科威特第納爾（KWD）。目前1 KWD兌換92.96元新台幣。
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