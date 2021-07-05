新竹縣社區大學配合三級防疫措施暫時停課，縣府與竹北、竹東社區大學響應「暑假不停學」，鼓勵民眾暑假期間親子一同雲端學習，推出兩梯次「線上夏令營」，讓小朋友和家長們在防疫期間也能在家中親子一起輕鬆學習。

縣長楊文科表示，全國疫情延長三級警戒，民眾還是儘量待在家，保持正常作息，規畫不同的學習活動，社區大學的線上夏令營也提供家長一種新的選擇，讓小朋友們從玩中學、做中學，豐富暑假時光。

縣府和社區大學暑假推出兩梯次「線上夏令營」活動，7月14日由竹北社區大學的「派對點心DIY」率先開跑，課程內容包含製作果醬、千層派及煎餅，讓大小朋友在家DIY學做美味可口的小點心，也能增進親子關係。

竹東社區大學在7月19日開辦「小客人線上夏令營」，邀請客家歌手曾仲偉擔任講師，希望用線上親子共學方式，以客家童謠帶出小朋友對客家文化的興趣，進而對客家不陌生、有好感。

夏令營活動即日起開放報名，名額有限，報名費為500元，相關活動及報名資訊皆可在竹北社區大學、竹東社區大學粉絲頁查詢。

另外，文化局從7月20日至8月20日辦理的「 FUN一夏，2021線上文藝夏令營」研習活動，精選9堂課包括英文唱遊、繪畫、寫作，還有好玩的科學課，供小朋友選擇，研習費依照不同課程約600元到1400元，6日開始報名，詳請可上文化局研習班網站查詢。

教育處長楊郡慈表示，線上視訊授課提供零距離的即時互動，讓大小朋友即使宅在家，也能透過輕鬆學習，教育處也建置了遠距教學網(https：／／elearning.hcc.edu.tw／)，內有豐富的數位學習資源，歡迎民眾多加利用。