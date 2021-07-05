北農與環南市場群聚感染持續擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)確診人數96人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨日113人確診，總計確診人數為232人；此外，指揮中心也公布環南市場明日復市的6大條件，要求市場具體落實。

指揮中心針對環南市場復市，訂定6大應變作為。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，台北三市場前進指揮所應變作為上，針對各市場入場證明資訊化作業，由政府資訊主管與市場管理者進行實務討論，預訂7月8日進行環南市場全員二次PCR，估計將檢驗2800人，7月9日為北農一熱區人員篩檢，估計檢驗1300人，並再依據最新確診者疫調及場勘資料，增加封攤67攤，增加匡列隔離72人。

此外，指揮中心也已訂定環南市場明日復市的6大條件，並責成市場確實辦理，由聯合前進指揮所監督查核，6大條件包含進場查驗PCR陰性證明、固定工作人員必須佩戴口罩及面罩、降載人流至原先50%、進行各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄，以及落實工作人員健康監測。