16歲楊姓少年不滿女友與25歲羅男要好，3日深夜與羅男在淡水水碓速食店旁談判，羅男到場後，楊少與7名未成年少年持球棒、三角錐攻擊羅男，隨後分別駕駛2部轎車逃逸，警方獲報後於3小時內逮捕8人到案，訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送外，未戴口罩部分也依《傳染病防治法》移請裁罰。

據了解，楊姓少年懷疑羅男想介入自己與女友的感情，與羅男相約3日深夜11時許，在淡水中山北路一段上速食店旁談判，並找來7名同樣是未成年少年的好友助陣。

羅男依約到場時，正與其他友人聊天，楊少一行人見到後心中更氣，不分青紅皂白就持球棒、三角錐下車，朝羅男一陣追打，造成羅男頭部、臉部、身上多處擦挫傷，眾人得逞後，立即駕車逃逸，羅男向一旁的炸雞店求救。

淡水警方獲報後，派員趕到現場，發現羅男全身多處擦挫傷，所幸經送醫後並無大礙，而警方後續調閱監視器展開追緝，3小時內迅速前往竹圍、北市北投地區逮捕楊姓主嫌在內的8名嫌犯到案。

警方也發現，楊少等人行兇時均未戴口罩，訊後除依傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦外，未戴口罩部分，也將依《傳染病防治法》移請新北市衛生局進行裁罰，將吃上3千元以上，1萬5千元以下罰鍰，此外，無照駕駛部分警方也將進一步釐清，並依《道路交通管理處罰條例》開罰。