新冠肺炎疫情嚴竣，三級警戒延長到7/12日，台中市議員林祈烽接獲計程車業者陳情，抨擊市府對防疫計程車缺乏配套補助，須由民眾自行付費或由司機配合；交通局指出，調用車輛每日每車補助3500元營業損失，後續完成任務後，須自主隔離14天，補償每人每日2100元補償金，與其他五都作法一致。

林祈烽說，他接獲民眾陳情，指在台中市搭乘防疫計程車前往醫院做篩檢或PCR檢驗，除付擔來回車資，在醫院檢驗等待期間，還須該計程車在原地跳錶計價等候；如果醫院因人多檢測時間稍久，民眾豈不是要負擔更多車資？這樣的計費方式實在不合理。

林祈烽表示，防疫計程車司機陳情說，全台各縣市都有設防疫計程車，但台北市、桃園市、台南市和高雄市都對計程車司機每日補貼3500元，台中市卻沒有補助，因防疫計程車駕駛須承擔的風險比較大，希望市府也能比照其他四都的補助辦法，每日補助3500元給防疫計程車司機。

林祈烽指出，民眾搭防疫計程車到醫院進行檢測，車資也應採用單趟計費較合理，一來市府在調度車輛較彈性，民眾也不須負擔計程車的等候費用；市府應提出改善或補助辦法，讓民眾可以節省車程車資，防疫計程車司機也能得到合理的補貼金額。

交通局說，因應新冠肺炎疫情嚴竣，市府調用車輛每日每車補助3500元營業損失補償；後續自主隔離14天，也補償每人每日2100元補償金。市府另成立防疫計程車2.0車隊，專責載送快篩陽性、確診無症狀或輕症者，因風險相對較高，每日每車補助金4000元，補償防疫駕駛所須承擔的風險費用。

交通局強調，民眾赴醫院採檢時，採單一駕駛執行去返作業，為避免防疫破口，民眾搭車去返及計程車等待時間均依據台中市現行計程車公告費率計價，因各家醫院採檢速度不一，台中市計程車等待延滯時間為每2分鐘5元，即1小時150元，低於法定工資每小時160元。