前國安會祕書長邱義仁表示現在不適合宣布台獨。前綠委郭正亮今天表示，當年他提修台獨黨綱，邱義仁就是這樣的說法「理想要留著，現實做不到」，蔡英文也主張維持現狀。對此，趙少康和黃暐瀚認為，這是在騙深綠的選票，事實也證明用這種方式「他們可以選贏」。

郭正亮今天在《鄉民來衝康》節目中表示，當年他認為，既然民進黨根本沒有要搞台灣共和國，所有成員都在講維持現狀，「為什麼不修一下比較誠實」，就和沈富雄等人提議整合台灣前途決議文成黨綱後取代台獨黨綱。當時邱義仁就是那個意見，認為「理想要留著，現實做不到」，並強調那是權衡國際形勢的結果，因此至今台獨黨綱都沒有廢除。

至於蔡英文的態度，郭正亮表示，蔡英文每次都說，她的競選綱領就是她的政策，她不是要執行黨綱而是要執行競選綱領，也就是維持現狀，不願意處理這個問題。

資深媒體人趙少康認為，民進黨把台獨放在那裡，只是在選舉的時候拿來吸引深綠選民，要騙選票，實際上也做不到，但光靠這個就可以弄到不少選票，所以怎麼可能放棄？

他說，邱義仁講的好聽是「我們的理念」，其實現實來說就是選票的計算，民進黨如果把這個拿掉以後，可能覺得會丟掉很多選票。郭正亮也認為，拿掉後就有可能另外出現一個政黨。

媒體人黃暐瀚認為，邱義仁的說法，不同的人看到的結果可能不一樣，我們看到的是「台獨是做不到的」，但還是會有一部分人看到的是，「所以要繼續打拚，因為有夢上水，希望相隨」。

他說，因為民進黨一直告訴你「此刻不行」，不代表20年、50年後不行，所以這些人認為「要繼續為建立台灣共和國，創立台灣新憲法而努力，只是現在不行」。不宣示但依舊把它當成是目標，深綠選民就不會憤恨失望，而是認為「對，要繼續打拚」。

黃暐瀚認為，這就像蔡英文講到中華民國台灣一樣，國民黨要意識到，她正在鯨吞蠶食中華民國支持者這一塊，你可以說它是用騙的，就像是他們講台獨黨綱一樣，但兩邊都騙到後得到答案，就是「他們可以選贏」。