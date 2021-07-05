醫院篩檢站外一早排滿等待篩檢的攤商，人龍綿延數百公尺長。（黃世麒攝）

環南市場休市3天，預計明天復市，而指揮中心也針對明日復市開出6大條件。（本報資料照片）

台北市環南市場日前爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心與北市府聯手設置前進指揮所，幫攤商做PCR篩檢，環南市場休市3天，預計明天復市，而指揮中心也針對明日復市開出6大條件，包括進場查驗陰性PCR證明、固定工作人員必須佩戴口罩及面罩、降載人流至原先50％、各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄和落實工作人員健康監測。

北市環南市場自治會長林勝東說，現在正在整理市場，把之前叫貨壞掉的商品清出來，而這部分的損失北市府將會有補助措施，準備明天復業；林說，希望能趕快把防疫做好，消滅病毒是目前最重要的，這個時候人都一直死掉，還搞政治操作，如果不解封，不是病死、就是餓死，政府要重視一下，如果持續不解封，恐會有很多社會問題。

北市議員許淑華爆料，根據攤商提供的Line對話，環南市場自治會曾不只一次向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，縮短隔離時間；許舉例，7月2日環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

被問到許淑華的爆料有什麼看法，林勝東說，子虛烏有，防疫決定都是以專家為主，專家說場地靜置3天就可以，早上就有跟議員解說過，她有向我們道歉，防疫最重要不是開玩笑的，不能用喬的，是遵守專家說的。

林勝東強調，防疫專家不分政黨，許淑華也已修改文字，可能黨派立場不同用詞才會有差異，而Line的內容是向副市長報告，但副市長不可能自己決定，是請教專家後，才決定是3天。