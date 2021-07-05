【旅遊經 編輯部報導】每年5月到6月底期間，臺灣東北角海域，都會出沒著頂立著國旗2艘漁船，遠看沒有什麼特別之處，但漁船逐漸接近海面上激起小白浪花，就會一群像飛鳥像從海面躍起，讓畫面覺得有點不同，有時又有點點似曾相識的場景出現，他們在抓什麼？為什麼只要漁船經過，飛鳥就會飛躍呢？若您曾看過《少年pi的奇幻漂流》那群飛魚飛起來的畫面，其實畫面有點類似，只不過大魚改為漁民以傳統的漁作方法在補飛魚，這其實也是目前北台灣唯一的捕飛魚船隊，利用驅趕繩及跳入海中驅趕飛魚進入漁網！疫情期間想嘗鮮的民眾，想感受一場「味蕾派的飛魚滋味」，可利用網路宅配訂購方式，為自己加菜！

飛魚具有特化的大胸鰭，受驚嚇後會躍出水面滑行，像在飛翔一般 。(圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

飛魚又稱飛烏，是大洋表層性魚種，演化出特大的胸鰭，在受到驚嚇或是如鬼頭刀等大魚掠食者出現，追趕時會躍出水面展開胸鰭「滑翔」躲避，就像是「飛」在海面一樣，因此而得名。

北臺灣目前唯一的馬崗漁港(圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

飛魚追逐網船隊，休息時漁民在港邊整補驅趕繩新吉豐號船長胡萬利說，飛魚是季節性洄游魚種，從清明節至端午節中間會隨著黑潮北上到達彭佳嶼附近，飛魚船會在白天出港作業，以追逐網捕獲飛魚。追逐網基本上由兩艘漁船為一組，中間拖曳一條約1000公尺的驅趕繩，驅趕繩上的緞帶在海中拖曳時會發出聲音驚嚇魚群，驅趕集中，準備收網時多位漁民跳入海中驅趕魚群進入網中。因為作業辛苦，每次出海需要4-6位漁工，這幾年飛魚的年捕獲量僅有50-60噸而已，為了維持生計，漁船在其他季節改放籠具捕捉龍蝦或螃蟹，目前臺灣只剩下馬崗漁港及屏東後壁湖有捕飛魚漁船。

飛魚是經濟性食用魚，因為飛魚漁業規模小且作業範圍大多在海表面，對海洋環境是相對較友善的漁法。店家一般會以最傳統的薄鹽或一夜干的作法，保持飛魚的新鮮，並增添風味。

簡單乾煎或烘烤，就是餐桌上美味下飯的菜餚！ (圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

而最簡單的料理方式，將飛魚簡單沖洗，用餐巾紙瀝乾表面水分後，以乾煎或進烤箱烤，至表面呈現金黃色後擺盤，依個人喜好擠上檸檬汁或灑上些許胡椒就可以享用了，鹹香的口感，很是下飯！

新北市漁業處長張麗珍表示，東北角海域位於洋流交匯處，物種豐富，每個季節都有最「著時（當令）」的漁產品出產。疫情期間市民朋友為了防疫減少出門，但又想嘗嘗飛魚或是其他海鮮的話，可利用宅配訂購，在家就可以自己料理，為餐桌添上新鮮及美味，犒賞一下這段時間辛苦的防疫生活吧！

圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供