知情人士今天透露，緬甸軍政府已告知各大電信業者的外國籍主管說，未經許可不得離開緬甸。

知情人士說，緬甸郵電局（Posts and Telecommunications Department PTD）上月中發布機密命令表示，外國籍與緬甸籍高級主管必須獲得特別許可才能出境。

知情人士說，當局一週後又致函各大電信公司，告知7月5日前必須完全落實先前安裝攔截技術的命令，供當局竊聽電話、讀取訊息與網站瀏覽紀錄，以及追蹤用戶。路透社記者尚未看到上述公文。

記者多次詢問軍方請求發表看法，軍方發言人皆未回應。

另3名不願具名的電信業消息人士說，當局已加強施壓業者安裝攔截裝置，不過拒絕透露進一步詳情。2名知情人士說，軍政府官員再三警告電信業者不得公開或向媒體透露關於攔截一事。

挪威電信（Telenor）婉拒對此事置評，Ooredoo、國有的緬甸郵政電信公司（MPT）以及軍政府與越南Viettel合資的Mytel等電信公司，皆未對此發表看法。

路透社5月報導，緬甸2月1日發生政變前的數個月，電信與網路服務商即已接獲當局要求安裝攔截軟體，以供軍方竊聽公民通聯的命令。

緬甸電信業發展之快曾是全球首屈一指，如今卻因軍政府的種種行動，變得前景不明。

挪威電信2日表示會評估在緬甸的營運前景，消息人士告訴路透社，挪威電信正考慮出售緬甸事業。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100705