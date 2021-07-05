《新京報》報導，據「@雲南發佈」官方微博消息，接到病例報告後，瑞麗市迅速採取行動，立即啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，關閉離瑞通道和線上離瑞審批功能。對3例確診病例的居住區域實行封閉管理，姐告大橋臨時關閉，禁止人員、車輛外出。

瑞麗市長：14天內離開瑞麗人員，請主動到當地社區登記

7月5日上午，瑞麗市委副書記、市長尚臘邊通報瑞麗市「7·04」新冠肺炎疫情防控有關情況。他呼籲，凡是14天內（6月20日後）離開瑞麗人員，請主動到當地社區登記，進行核酸檢測，共同做好疫情防控工作。

此外，尚臘邊促請居家隔離的居民，嚴格執行常通風、勤洗手、常消毒等疫情防控措施，每天早晚做好體溫監測，如有發熱、咳嗽、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，主動向社區報告。

瑞麗：採取最嚴格的措施 堅決杜絕二次感染發生

瑞麗市將採取中西醫結合科學有效的救治防控方案，防止重症、危重症、死亡病例發生。採取最嚴格的措施，強化救治醫院的防控管理工作，堅決杜絕二次感染發生。同時對姐告居家隔離人員每日開展健康監測。