凱達相挺萬華 送在地醫院500個便當 14:512021/07/05 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 凱撒飯店連鎖旗下凱達大飯店宣布提供萬華地區意願500個便當。（凱達提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬華的飯店挺萬華！凱撒飯店連鎖旗下凱達大飯店宣布，於7月5日至12日提供萬華地區之和平醫院、萬華醫院、仁濟醫院、西園醫院共500個便當，期望能發揮觀光飯店「食」力，在疫情的暴雨中為醫護撐傘，也希望共同守護萬華社區的醫院與居民，攜手度過這波疫情危機。 凱達這波「挺萬華在地人與好厝邊」方案，凡設籍中正區、萬華區的居民自取再享優惠，讓每天張羅三餐的媽媽們歇息一會，安心享受美味的五星美味饗宴，飯店亦貼心提供取餐免下車的得來速服務。 4個亮點 外資唱旺儒鴻衝7字頭 桃連4天＋3 804醫院再添1病患確診 三採陰後轉陽 #萬華 #美味 #凱達 #醫院 #便當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市府推出幼兒照顧補貼 減輕防疫人員壓力 16:132021/07/05 寶島 2顆高麗菜400元 曹西平硬著頭皮結帳嚇傻：不如買個便當 16:422021/07/05 娛樂 最好的生命教育 家長帶學生捐飯包挺醫護 13:282021/07/05 寶島 曾赴宮廟許願立委選上就還願 林昶佐遭爆選後：水果都沒送來 11:062021/07/05 政治 台中民眾濫墾山坡地落差達17米 送辦 04:102021/07/05 地方新聞 外帶商機夯 5飯店變身美食賣場 04:102021/07/05 財經焦點 賈永婕送暖驚與小S緣份 女神被誇「愛是動詞」誤想到做愛 11:022021/07/05 娛樂 死亡車禍現場屍袋詭異晃動！警拉開封條全嚇傻 11:362021/07/05 搜奇 新北男失蹤9天家屬喊「讓我們找到」 工地水坑浮出1隻腳 09:352021/07/05 社會 用熱騰騰的溫度表達謝意 科大師生為台北醫護做愛心便當 11:012021/07/05 生活 護理長收到這防疫物資 高呼「青春的滋味」 16:132021/07/05 寶島 寶島熱門新聞 支援台灣抗疫 金門王大夫捐5000份一條根藥膏 - 寶島 金門中央廚房優化學校午餐 學生吃得開心家長安心 - 寶島 讓民眾好方便 台東市公所購置嶄新流動廁所 - 寶島 嘉市垃圾焚化爐大歲修 即起夜間收運垃圾晚半小時 - 寶島 中警青春專案宣導線上吸引青少年來點閱 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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