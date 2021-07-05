萬華的飯店挺萬華！凱撒飯店連鎖旗下凱達大飯店宣布，於7月5日至12日提供萬華地區之和平醫院、萬華醫院、仁濟醫院、西園醫院共500個便當，期望能發揮觀光飯店「食」力，在疫情的暴雨中為醫護撐傘，也希望共同守護萬華社區的醫院與居民，攜手度過這波疫情危機。

凱達這波「挺萬華在地人與好厝邊」方案，凡設籍中正區、萬華區的居民自取再享優惠，讓每天張羅三餐的媽媽們歇息一會，安心享受美味的五星美味饗宴，飯店亦貼心提供取餐免下車的得來速服務。