全國疫情三級警戒，工研院5日首度以全線上方式舉辦48週年院慶，讓所有人員空中相會，經濟部長王美花讚許工研院在疫情期間運用科技守護產業，強化全台防疫量能，跨領域整合提供產業減碳解方，將持續支持工研院推動科技創新研發及產業升級，提升國家競爭力。

王美花肯定工研院與政府並肩作戰，從去年協助口罩國家隊組建產線、開發1小時快篩的核酸分子檢測、醫療級呼吸器、非接接觸式紅外線體溫量測等，疫情警戒升級時，努力搭建正壓採檢亭，提供醫事人員舒適採檢環境，增強全臺防疫量能。

王美花也提到工研院運用跨領域技術整合能量，提供石化業、鋼鐵業、電業等產業減碳解方，非常期待與台泥和平廠建造全球最大的鈣迴路捕獲二氧化碳試驗廠成功。

「對抗瘟疫的唯一方法就是正直！」工研院董事長李世光表示，工研院在全台進入三級警戒時，漏夜搭建正壓採檢亭，提供前線醫護人員最高規格的防護，研發創新技術也屢屢獲得全球百大科技研發獎等國際獎項的肯定，進一步推升台灣產業在未來國際競爭力。

工研院院長劉文雄指出，全球有超過130個國家及區域聯盟，宣示2050達成淨零碳排目標，工研院率先成立「淨零永續策略辦公室」，作為淨零碳排推動平台，將運用跨領域整合的創新科技，為台灣規畫2050淨零碳排策略藍圖，協助產業朝向淨零永續發展。

工研院透過網路與數位科技舉辦48週年全線上活動，以線上直播頒發工研菁英獎，表揚團隊運用跨領域合作達成前瞻科技創新研發，提前布局下世代技術發展解決產業的問題。

同時，頒發防疫菁英獎給正壓採檢亭團隊，表彰團隊自5月中疫情升溫後，與6家業者組成採檢亭供應平台，透過平台協作，不眠不休協助台灣防疫的努力成果。