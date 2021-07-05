行政院今天再度強調，解封以全國一致為原則，7月12日是否可能其他縣市先行解封，雙北暫緩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣是全國一日生活圈，不分縣市，目前還沒決定要解封，還在討論整體疫情是目前最關心的，相關作為確實研究中，但整體方向是以全國一致來思考。

至於分區，陳時中強調，根據全國三級警戒，其中有一條是分區圍堵，若是特別熱區也許會展開防堵圍堵為作為，是以疫情實際發生，根據疫情調查來做熱區劃分，不會以縣市為單位。