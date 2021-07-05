712分區解封？陳時中：全國一致但會畫出熱區 14:522021/07/05 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 712是否會分區解封，陳時中表示，全國一致但會畫出熱區。圖為 八里渡船頭老街業者自主進行人流管制。（八里區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今天再度強調，解封以全國一致為原則，7月12日是否可能其他縣市先行解封，雙北暫緩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣是全國一日生活圈，不分縣市，目前還沒決定要解封，還在討論整體疫情是目前最關心的，相關作為確實研究中，但整體方向是以全國一致來思考。 至於分區，陳時中強調，根據全國三級警戒，其中有一條是分區圍堵，若是特別熱區也許會展開防堵圍堵為作為，是以疫情實際發生，根據疫情調查來做熱區劃分，不會以縣市為單位。 BNT疫苗快來了？台積、永齡低調趕進度 微解封超前部署 藍營籲陳其邁：這兩類優先打疫苗 #解封 #712 #全國 #熱區 #縣市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 712後解除三級警戒？蘇貞昌鬆口：各行業管制上有調整空間 13:462021/07/05 政治 直播》傳屏東Delta匡列者確診 陳時中最新說明 13:402021/07/05 生活 台南市暑期輔導傾向視訊上課 家長反應學習效果差 12:232021/07/05 生活 侯友宜抗疫成功秘密曝光 媒體人指關鍵在這4個字 13:442021/07/05 政治 高樓外掛8字布條 羅智強：人民最卑微的請求 蔡英文聽到了嗎？ 13:182021/07/05 政治 《國際社會》新變種Delta＋肆虐 亞洲人人自危 09:272021/07/05 財經 財經網美直擊信義區「很想哭」 揭一時間點籲政府：應考慮普發紓困金 10:202021/07/05 政治 他怒PO寧夏夜市照「雙北夠了沒」網：先檢討全台好市多 11:552021/07/05 生活 北市府11時會勘中正區篩檢站 居民怕爆：看新聞才知道 09:462021/07/05 生活 獨》北市某國宅成熱區 住戶爆「確診者在環南市場工作」 08:152021/07/05 生活 內需快撐不住 藍綠喊話再紓困 04:102021/07/05 焦點要聞 生活熱門新聞 北市每日傳染疫 確診數卻往下降？ 陳時中解釋了 - 生活 大陸現況他驚呆 上海同事見台灣還在管制 搖頭喊：加油吧 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 直播》712解封有望 本土增28例 添1死 - 生活 柯文哲下令7醫院開放民眾免費篩檢 不限台北巿民 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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