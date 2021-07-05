鼓鼓呂思緯8月21日「聽到請回答Connecting…」高雄演唱會確定延期。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯原訂8月21日於高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，因為疫情關係，確定延期舉辦。鼓鼓說：「此時此刻健康的身體、健康的心靈、健康的環境是最重要的，努力度過疫情之後，再次相聚絕對會更加珍貴。」他很期待再聽見歌迷最熱情的聲音，也呼籲在下次見面之前，請大家好好守護身體健康。

雖然疫情打亂了演唱會的節奏，但鼓鼓依然認真上進，日前他看到偶像張震嶽在臉書發布天天練琴的影片，他也拿起鼓棒，打著同一首歌，透過手機和偶像Jam音樂，也讓他回憶起去年在台北流行音樂中心舉辦的演唱會，邀請張震嶽當嘉賓的興奮之情，鼓鼓也不忘天天更新社群和歌迷互動。

鼓鼓宅在家持續創作音樂，除了與小魏魏嘉瑩合作公視動畫影集《勇者動畫系列》的片尾曲〈愛的方法〉，也為蔡凡熙和郭書瑤主演即將上映的愛情電影《再說一次我願意》，量身打造插曲〈簽收我的心〉，日前隨著前導預告公開釋出不到一分鐘的歌曲，甜蜜的旋律，讓歌迷直呼被溫暖到，期待能盡快聽到完整歌曲。鼓鼓「聽到請回答Connecting…」演唱會，新的演出日期及詳細事宜將另行公佈。