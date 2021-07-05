全國商業總會與臺北市政府共同舉辦的第三屆金舶獎，因新冠疫情嚴峻，全臺進入三級警戒，打亂第三屆金舶獎選拔時程，終於在7月1日以視訊會議方式，拍板定案本屆最終30強得主。

商總理事長許舒博表示，因應老年化社會的健康生技醫療照護，以及台灣精緻農業創新商模，都在在展現台灣產業彈性和與時俱進。

本屆金舶獎分成三組，ESG管理績效組-依據環境管理和永續的經營方式評分、國際授權代理輸出組-針對企業商品和商模授權或代理至海外者、服務創新資本投資組-已準備或已接受國內外資金投資意向者，藉由分組的方式讓評審更能聚焦企業特色和需求。在以賽代訓的過程中，接受專訓研習營-資本股權訓，並由前國發會主委陳美伶擔任主席，偕同中小企業菁英會會長葉雲龍及中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成等21位評審分三梯次考核品牌業者，脫穎而出皆是佼佼者。

商總積極輔導台灣眾多具潛力企業航向海外市場，金舶獎獲獎者將可獲得國內外資金挹注及品牌代理授權，備受外界注目。透過台灣加速器創投大聯盟，經由價值鏈優化，協助金舶獎得主，進入大聯盟輔導推薦機制，積極向金管會7大財金新制叩關。以去年金舶獎得主綠界科技為例，在18萬家企業客戶的加持下，6月中旬成為興櫃股王1005元，都再次顯示金舶獎對於企業品牌提供極大的助益。

商總促進台灣產業輸出國際，成為具有世界競爭力的金舶艦隊之外，亦扮演著為眾公協會及中小企業會員與政府溝通協調之重要角色。商總BAC執行長戴中興表示，為因應後疫情時代，不少業者將許多服務，升級成數位化，不只提升企業營運效率，也讓消費者更容易接近品牌。商總也帶領各品牌，在全球疫情中找出品牌新出路。