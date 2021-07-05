東元(1504)與飛宏(2457)今天簽署合作意向書(MOU)，由東元在美國子公司東元西屋馬達公司和飛宏美國分公司、美國能源集團Getka Group旗下新成立的Getka Manufacturing公司，攜手在美國奧克拉荷馬州生產製造二級和三級的電動車快速/急速充電樁，進軍美國本土商用、都市客運、和公部門巴士的電動車電源供應市場。

新成立的這家充電設備製造廠Getka Manufacturing，地點位於奧克拉荷馬州卡圖薩市的塔爾薩港，從快速充電樁的設計、製造到銷售，將以一條龍的方式來經營。新公司廠房將於今年8月動工，從建造開始即以環保減碳出發，採用Getka集團以碳中和的方式供電，也就是利用太陽能和工業級備用電池，提供不間斷電源來減少碳排放。

東元董事長邱純枝指出，合作案符合東元「節能、減排、智能、自動」的願景，電動車產業也是集團的重點佈局之一。近年來，東元為不同的電動載具生產輸出能力50kW-250kW的動力系統，已為車電事業奠定基礎，此次與飛宏和Getka合作急速充電樁生產，將成為東元車電事業發展的另一項重要佈局。

Getka集團執行長Dariusz Cichocki表示，這項投資案除了將在當地創造新的就業機會外，並藉由強化生產製造和納入環保製程，可為當地經濟帶來多樣性。Getka也強調，此合作案是建立在該集團在美國宣布的再生能源項目上，並且整合了綠色製造，進一步擴展該集團「Zero Impact」零影響的碳中和經營策略。

拜登政府重返巴黎氣候協定，將在全美各大城市設置約55萬座電動車充電站，三方認為此時投入生產電動車快速充電樁，正是搶攻基礎建設商機的絕佳時間點。