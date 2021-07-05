疫情警報尚未解除，迎接為期2個月的暑假，宅經濟市場獎持續爆發，中華電(2412)今日表示，將針對MOD及OTT平台Hami Video推出適合家庭觀賞的強檔影視，加上東京奧運加持，預計將助攻暑期收視流量翻倍成長、再創高峰。

迎接暑假來臨，加上今年因為疫情關係，宅經濟早已提前爆發，中華電今(5)日表示，為讓客戶輕鬆防疫，中華電MOD及OTT平台Hami Video推出適合家庭觀賞的強檔影視，獻映多部獨家熱門電影、戲劇和卡通，加上還有即將登場的東京奧運，預計將助攻暑期收視流量翻倍成長、再創高峰。

奧運即將引爆，中華電目前MOD用戶已經超過200萬、OTT付費也逾40萬，中華電期望透過東奧的帶動，希望4K加值用戶可以拚增加30~40萬，中華電今年MOD營收、獲利會有明顯的成長，長線也期望朝向OTT龍頭邁進。

中華電MOD與Hami Video今年暑假強檔大爆發，《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》上架首週立刻空降六月單點電影銷售冠軍，更將於7月17日提供包月客戶收看，接下來將獨家推出《玩命鈔劫》、《哥吉拉大戰金剛》、《真人快打》等，搶攻暑假眼球商機，另外，東京奧運倒數，中華電Hami Video推出奧運優惠，於8月8月前線上訂閱電視館指定方案除可無廣告觀看完整奧運賽事外，還享最低6折優惠及最高送6張單點抵用券。

不僅如此，疫情影響民眾居家時間變長，提升App交易量，帶動行動帳單代收服務的使用量，依中華電統計行動帳單代收的客戶數及營收成長幅度，較三級警戒前增加一成，為滿足民眾對於零接觸支付的需求提升，中華電提供多元的行動帳單代收服務及好康活動，包括「App Store消費贈總值20萬元的Hami Point點數」、「Google Play消費滿額送《二之國：交錯世界》虛寶與2GB行動上網量」，「使用中華支付行動帳單儲值MyCard點數最高可抽3000點」。