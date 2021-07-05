苗栗5日新增2例確診，2人是住在後龍鎮的1對老夫妻，分別是88歲的老祖母案15153，以及90歲的案15154老祖父，老夫妻是因先前住在新北市的家人案15098回家探親時，被家人傳染，案15098於3日確診後，老夫妻被匡列為接觸者接受居隔，但隨於4日確診收治入院，目前共匡列19名接觸者，已居家隔離採檢中。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣5日新增確診2例，是住在後龍鎮的1對老夫婦，包括案15153、女性、88歲，以及案15154、男性、90歲。兩人皆為新北市確診者案15098的家戶接觸者，這對老夫妻是在7月3日被匡列為接觸者居家隔離並採檢，7月4日確診後已收治在醫院隔離病房。

疫調指出，這起家庭群聚感染事件，是因新北市確診者案15098日前返家探親所致，案15098確診後匡列接觸者共19人，其中包括同住家人4人，其中2人已確診，另外2則為陰性。其餘接觸者共有15人，其中13人陰性、2人報告還未出來。

而案15153匡列接觸者有4人，都已居家隔離並採檢，其中3人陰性、1人報告還未出爐。案15154則為長期臥床者，匡列家人與妻子相同。老太太曾於6月22、25日一早7點前往後龍鎮中山路早市買菜，24日的早上7點曾前往後龍鎮灣瓦福德宮拜拜，全程都有戴口罩，後龍鎮公所已對相關足跡公共場所完成環境清消

後龍鎮再傳2例確診，苗栗縣衛生局為避免社區感染，阻斷社區傳染鏈，將從 7月7日下午13：30至16：00。在後龍鎮復興里籃球場前空地設立快篩站，提供與確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢。符合快篩的民眾，請於即日起至篩檢當日上午10時前，以電話或網路報名，不受理現場報名。

衛生局表示，只要民眾提供接觸足跡及個人資料，即可於預約時間前往篩檢， 應攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具，預估篩檢量為200人次。