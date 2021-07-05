不只虎林街！台北市長柯文哲宣布中正區有熱區，將比照虎林街模式進行社區普篩，但鄰近南機場夜市某國宅張貼公告，指出社區內已有多人確診被列為熱區，造成周圍民眾恐慌。議員鍾小平指出，就地篩檢站還需要管委會同意，目前還在開會討論。

鍾小平表示，6月就有傳出確診，忠勤里里長方荷生有去找健康服務中心主任吵架3次，就是希望能快點圍堵疫情，但北市府動作都很慢，讓居民很憂慮。

鍾小平說，該地區雖然是住宅區，但非常複雜，附近還有攤商擺攤，既然附近市場也要打疫苗，希望不只有幫這714戶、2000多人篩檢，也能幫週遭幾個里做PCR篩檢，比照虎林街模式。

「現在要暫緩」鍾小平指出，本來大樓說要原地篩檢，和平醫院表示樂意支持，但得徵詢管委會同意，本來還沒決定就地篩檢，但要管委會同意，才能就地篩檢。

鍾小平強調，因為現場媒體人數多，管委會嚇到，但要選擇去和平醫院或就地篩檢，對方還是傾向就地，現在就是得說服國宅管委會同意。

鍾小平認為，篩檢人數是國宅裡面的2000多人，旁邊南機場夜市還沒造冊，而國宅最快6日就能造冊完畢，若住戶同意的話，7日就能設立篩檢站。