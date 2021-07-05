我國新冠肺炎死亡人數達六百八十一，致死率破4.5％，高於全球平均值。中央流行疫情指揮中心今天分析國內致死率高的可能原因，歸納出九成死者都有潛在疾病，加上多數家屬採取DNR（不施行心肺復甦術）處置，才會造成國內新冠死亡率偏高。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，據統計，國內新冠死亡平均年齡高達七十三歲，其中六成四是男性，九成都有潛在疾病，但多數死亡年齡都高於六十歲，六十歲以下的致死率僅有百分之二不到。

張上淳指出，按照年齡分層看，六十至六十九歲的死亡率為百分之六點六，七十至七十九歲的死亡率達百分之十五，八十歲以上的死亡率更高達百分之十五，若用死亡時間來看，國內是在第二十周感然人數達到高峰，目前看到的大多數死者，也多是在第十九、二十周開始發病。

張上淳說，由此可見初期死亡率高是因為突然太多感染者，醫療量能一時無法負荷所致，當時對於重症病患的處置，國內是要求要收治在負壓加護病房中，而國內負壓加護病房的數量一開始不足，但放眼全球每一個國家幾乎都有遇到相同狀況。

張上淳表示，之後隨著專責病房陸續開出，國內死亡率也開始下降，尤其國內五月緊急採購單株抗體藥物，也是死亡率開始下降的關鍵。

他以台北區接受單株抗體藥物治療的六十幾名患者為例，當中僅有一人最後仍然進到重症，但沒有生命危險，其他大多數經治療後都是輕症，些許仍有輕微肺炎的症狀。

張上淳說，國內死亡率高還與家屬具有DNR觀念有關，有許多患者若接受插管治療，還有很大的挽救機會，或許是因為家屬不願意看到親人遭受插管的不適，因此放棄治療，導致許多可挽救的病患，沒有機會接受侵入性治療。