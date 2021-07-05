此訊息在社群網站又陸續被轉傳，引發網友議論紛紛。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊函向台南市政府衛生局查證後，確認此則為不實訊息，旋即立案偵辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

疫情嚴峻，你敢傳就嚴辦！李姓網友6月向新聞媒體爆料「此人（指蔡女）好恐怖，自己需要自主性管理隔離結果騙醫生沒有發高燒！還搭高鐵下來台南坐檯！屢勸不聽只好讓公布她出來」之訊息，社群網站又陸續轉傳，引發網友議論紛紛。

不過，經台南市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊函向台南市政府衛生局查證後，確認蔡女並非居家隔離或需自主健康管理的對象，認定此則為不實訊息，旋即立案偵辦。

科偵隊追查李姓網友的真實身分，3日通知39歲來自高雄的李姓男子到案說明，李男的檢舉資料未待中央或地方權責機關查證公布，便在臉書上爆料檢舉，在鄉民轉傳、分享下，引發民眾的疑慮及恐慌。

警方訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，將本案移請台灣橋頭地方檢察署偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

南市警局刑事警察大隊大隊長林宏昇呼籲，防疫期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。