網路爆紅語「阿姨我不想努力」大家耳熟能詳，想不到現實生活還真的發生。日前，有網友就爆料自己一名「強者朋友」跟有錢阿姨的聊天紀錄，對話裡阿姨語出驚人的邀約，表示只要小鮮肉願意跟她啪啪啪，一次就給5萬，然後做到她懷孕為止，犀利內容叫該網友聽了超震驚，不僅上網分享，還直呼「紓困機會在這！」

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

根據臉書社團「爆廢公社二館」該文內容，原PO開門見山的表示「強者我朋友，有誰不想努力了？」並附上他的「小鮮肉」朋友和「好野人」阿姨的幾張對話截圖，在裡頭阿姨透露自己57歲，有一個孩子跟原PO朋友年紀差不多，這是她第一次找人排解空虛寂寞，至於為何看上原PO友人？純粹是「覺得你很帥就聊了」、「哈哈有點不好意思，想來找鮮肉，給你錢」。

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

更狂的是，這位「肉食阿姨」還對原PO朋友強調「一次5萬可以，就弄到我懷孕為止」，雖然這起事件後續如何不得而知，不過原PO忍不住打趣的說「紓困的機會在這！」引發網友熱議，大家紛紛留言回覆「合作射阿姨」、「不要小看57歲阿姨的能耐」、「如果一直不懷孕，不就阿姨一直爽」、「哈哈哈現在的阿姨真敢」，另外還有一些女網友半認真半開玩笑地嚷嚷「我願意讓我男朋友去射你，我忘了我沒男友」、「人夫可以嗎？我介紹我老公去」、「哈哈哈哈他也有密我男友欸！但他開20萬」。

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

有網友爆料，日前一名地方大媽找他的小鮮肉朋友「一次5萬、弄到懷孕為止」，引發網友一陣熱議。（圖／FB_爆廢公社二館）

★《中時新聞網》提醒您：

尊重身體自主權！請撥打113、110！

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。