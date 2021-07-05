今天下午由彰化醫院為肉品市場工作人員接種疫苗。（吳建輝攝）

因北農、環南市場接連爆出確診，引發地方憂心，彰化縣為農業大縣，縣府完成縣內11個肉品、果菜市場盤商、工作人員造冊，今起陸續開打疫苗，但是有民眾為搶打疫苗，出現原承租人非實際攤商，卻也登記要搶打疫苗，員林市長游振雄說，簡單來說就是疫苗量不足，希望大家將疫苗留給真正需要的人。

國內本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央陸續撥發疫苗給地方政府施打，彰化縣5日起開始為縣內肉品、果菜市場工作人員施打疫苗，以員林果菜市場來講，造冊人員包括攤商行口、市場員工、推工及部分工作人員，一共218人施打，預計施打率達7成。

員林果菜市場經理許國良表示，7成是因為在6月統計時，有部分攤商害怕施打AZ疫苗，因此選擇放棄施打，另外造冊時有約20位左右的承租商，因將市場攤位轉租給別人，平時沒有在市場出入，但仍想要造冊登記，市場這邊平時與行口都有接觸掌握，因此優先開放給真正在市場工作的人員施打。

溪湖果菜市場經理蔡建文則說，市場被安排7日先施打市場員工、清潔工共53名，承銷商的部分則列冊500多位，後續也配合縣府安排施打，同時也為時常出入市場零售的農友列冊，若全部施打完畢，預計會有8成以上的施打率，原則上轉租的部分無法掌握，因此承租商登記人為優先。

員林市長游振雄表示，簡單來說就是疫苗量不足，造成人民爭先恐後想要搶打疫苗，目前因為疫苗量的問題，縣府先安排果菜、肉品市場施打疫苗，但是像一般市場華成市場、第一公有市場也有多次確診者足跡，目前公所已經著手造冊，希望爭取市場人員攤商也能優先施打。