李婦做筆錄時突然起乩，員警傻眼。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄李姓婦人4日下午到張姓友人家打象棋麻將，群聚賭博被查獲，在警局做筆錄時竟突然「起乩」，2分鐘退駕後李婦表示，是「八王爺」降駕懲罰她賭博，讓員警哭笑不得，全案依違反傳染病防治法製單告發。

苓雅分局福德二路派出所4日下午接獲民眾報案，建軍路一處透天厝有多名陌生男女出入，屋內還不時傳來陣陣洗麻將聲，疑似群聚賭博。

員警立刻前往查緝，抵達時取得張姓屋主同意後開門進屋，走到後方餐廳時，發現有4人圍坐在麻將桌上玩象棋麻將。有人見到警方到場驚慌失措，擔心因賭博遭到移送，當場偷藏兩隻象棋，後來員警清點桌上賭具，發現象棋短少，才乖乖吐出手中棋子。

警方在現場還查獲賭金6000元，將張姓屋主、李婦、邱姓、陳姓、謝姓等牌友通通帶回派出所製作筆錄。

筆錄作到一半，李婦突然全身顫抖，站起來還念念有詞，警方以為她裝模作樣，靜靜看著她表演。只見李婦手比手勢、不斷在空中揮舞，2分鐘後才恢復意識。

李婦表示，本身是敏感體質，昨天出門前「八王爺」才告誡她不能出門，但她不耐友人邀約破戒，才被八王爺上身起乩懲罰。

員警偵訊後確認在場5人均非同住家人，全案詢問後依據傳染病防治法，將屋內5人製單函送高雄市衛生局開罰，每人將面臨6萬至30萬罰鍰。