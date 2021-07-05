群電公佈，6月營收為31.94億元，年增4.1%，雖續創同期歷史新高，然而受到零組件缺貨影響，第二季96.27億元仍較上季減少3.6%，符合季減5%的預期，但仍較去年同期增加4.2%，上半年營收達196.09億元，較去年強勁成長23%，再創同期歷史新高。

群電表示，第二季客戶需求十分暢旺，並沒有往年五窮六絕的現象，不過受到上游原物料缺貨的影響，公司只能滿足客戶的部分需求，也因此造成本季營收季減，實際結算下來，第二季還是超越去年第二季的高基期，創下同期歷史新高，其中，高值產品Type-C筆電電源營收年成長近四成，大瓦特數筆電電源營收年成長近三成，而且，受惠於產品結構優化，加上蘇州新廠效益逐漸顯現，有助於克服原物料價格上漲的不利因素，帶動獲利率較上季穩健提升。

展望第三季，群電指出，近期全球科技供應鏈缺貨風暴陸續擴大，客戶的長短料問題日趨嚴重，再加上馬來西亞延長封城，對嚴峻的料況來講更是雪上加霜，預期第三季的出貨動能將持續受料況干擾。不過，第三季是遊戲機及伺服器傳統旺季，各產品線需求也保持強勁，再加上中高階消費型筆電及商用筆電新品驅動，Type-C筆電及大瓦特數筆電電源需求仍然看俏，第三季訂單不是問題。

群電進一步表示，在原物料緊張的狀態下，將以質變取代量變，預期第三季營收、獲利有機會延續高檔走勢，亦將強化彈性、速度、與營運效率，極力提升客戶訂單的滿足率，全年獲利將力拼雙位數成長。