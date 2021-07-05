Delta病毒侵台，力挺第1線人員，國民黨台中市議員陳政顯，5日號召民間團體捐贈防疫物資，分別有，區政、警察、消防及協勤民力及中國醫藥大學附設醫院等，包括，乾洗手凝膠及口罩等防疫物資，現場由市警第二分局長蔡元戎及北區長柯宏黛代表受贈。

台灣水木清華校友會以行動力挺第1線人員，會長朱長生表示，看到警察、消防及醫護等第1線防疫人員站在防疫前線對抗病毒，勇者無懼的印象令他欽佩，且南部又傳出Delta變種病毒侵襲，雖第一線防疫人員多數都已施打1劑疫苗，但依國外經驗，有人打2劑仍有染疫高度風險，捐防疫物資，可多1份防護力。

市議員陳政顯表示，台中市目前疫情雖然趨緩，但第1線防疫人員都嚴陣以待，尤其警察人員除了維護治安及交通工作外，仍要積極投入防疫工作，特別感謝他們的辛勞付出，號召民間友人為社會貢獻心力，給「北區防疫英雄」加油打氣。

市警第二分局長表示，來自民間的力量力挺第1線防疫人員，是強而有力的後盾，目前疫情雖然漸趨穩定，但3級警戒期間，呼籲民眾不要鬆懈，持續遵守各項防疫措施，減少外出活動，勤洗手、戴口罩，並保持安全距離，大家齊心抗疫，共度難關。