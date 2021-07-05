【愛傳媒程富陽專欄】中共建黨100年紀念慶典，於110年7月1日在北京的天安門隆重揭幕，為其在21世紀將迎接的兩場百年慶典率先登場；以「永遠跟黨走」為主題的宣傳，雖表露出一副極盡吹捧共產黨強國盛世的景象，但不可否認，這個在具「中國特色社會主義」近四十年的治理下，其綜合國力的突飛猛進，著實讓世人看的眼花撩亂、瞠目結舌，簡直就是難以置信。

其實，也不過在2011年10月10日，當時擔任中華民國總統的馬英九，也在台灣的總統府前舉辦了一場「中華民國建國百年慶」的慶典；但10年過去了，不管您對兩黨的制度評價如何？兩岸的下場卻迴然不同，天差地遠；讓人不禁將明末清初文人孔尚任於其所著《桃花扇》裡的名句修改成：「眼看咱起朱樓，眼看咱樓塌了，眼看他宴賓客。」的筆觸！

孔氏這齣《桃花扇》戲曲，通過描述侯方域、李香君一對鴛鴦情侶的悲歡離合，寫盡了南明滅亡的歷史悲劇情境，更反映出作者對南明覆亡的興亡之恨。但此曲結尾所揭示「殘山夢最真，舊境丟難掉，不信這輿圖換不得？」更泄露孔尚任雖對前朝的不捨遺念，但終究還是得面對歷史的現實與無情；只有滿腔的遺恨，並不能把美麗的夢境拉回殘山剩水的殘酷現實。

事實上，共產黨的前60年，並沒有如習近平說的那麼神采妖嬈，而跟共產黨鬥爭近80年的國民黨，在與共黨爭鬥的百年光陰，也不乏有彩蝶絢爛的一刻；無論是孫中山在1911年建立民國的光榮史實，還是1927年蔣介石北伐成功，一統江山的頭角崢嶸，或者1945年對日抗戰勝利的燦爛光輝，都宣示了在中華民族的前40個年頭，中國國民黨才是那個俾倪寰宇，指點江山的一方霸主；而當時的共產黨，卻仍只是一個猶需依賴蘇聯共黨之助，方得以在國民黨黨內，以左派的身份「借殼上市」而已。

而從50年代到70年代的整整30年，兩岸都因糾葛於意識形態，陷入軍事對峙而針鋒相對；直到1978年鄧小平倡議「一國兩制」，主張改用以「和平方式」解決台灣問題，繼之1987年蔣經國實施開放大陸探親，到1990年兩黨協議以「擱置爭議、合作共贏」的精神形塑「九二共識」，才真正拉開兩岸交流發展的序幕。

但自此以後，中共在經歷江澤民時代「三個代表」、胡錦濤時期「科學發展觀」，及如今習近平以「一帶一路」全球戰略推動的「恢復偉大中華復興夢」下，30年的時間，讓兩岸的實力彼長我消，讓中國大陸在世界爭取了話語權，讓以「霸權主義」主宰世界逾百年的美國心驚膽顫；而中華民國則反自陷於主權的意識，及對民主制度的過度信賴，而讓中華民國這塊原足於號召華人世界與共黨爭雄的招牌，最後只能淪於美國博弈大陸的棋子，及掩飾民進黨以獨立國的「假面具」。

當共黨百年建黨之際，如果我們不睜開眼睛，看看人家進步的現況跟原因，還在小家子氣的議論追究誰對中共祝賀係輸誠；不聽聽何以人家眾志成城，讓超過90%的百姓願意高歌「唱一支山歌給黨聽」，只是一昧將之歸類極權與專制；不反省台灣要如何跳脫井底之蛙的偏執視野，猶在妄想立足於世界；不自惕台灣實已沉淪為一黨之私的貪婪之島，還在以自詡美國跟前的看門狗、戰鬥貓而自樂；那我們一介平民，豈不也只能學孔少卿，且自顧將這兩岸的百年興亡看飽，少瞧這青苔碧瓦堆，莫愁這鬼島夜夜啼，不管這鳳凰台棲梟鳥，也圖俺自睡個囫圇覺，而讓這百年興衰自然輪轉！

作者為退役上校

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