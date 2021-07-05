北市疫情延燒，市府屢遭眾多政論節目、名嘴砲轟疫調匡列不確實、沒有進行疫調，市長柯文哲反駁還原實際狀況，強調不能認為沒公布足跡，就是沒進行疫調，此事引發外界爭論。民進黨籍萬華、中正區議員吳沛憶今(5日)在臉書說，台北市有做疫調，但至少從北農、環南市場案例，「很明顯台北沒有擴大匡列，也『不精不準』」。

吳沛憶5日在臉書寫下，上週關切北農群聚案時就說過，5月以來辦公室幾乎每天和衛生局聯繫通報，可以證實台北市有做疫調，但問題是不知道北市到底如何疫調？她以一份7/3取得的環南市場戶籍在台北的確診匡列資料來看，第一，17位確診案，有13案都沒有匡列職場接觸者；第二，5/21至6/18確診案，都沒有匡列職場接觸者。

吳沛憶指出，5/21萬華社福中心（市府單位）也有一例確診，當天立刻匡列了32位職場接觸者，但市場攤販的職場接觸者匡列卻是0，明顯有落差，為何如此？這是外界對北市疫調的質疑。她說，「5月時健康中心人員負擔超載，疫調資料沒有完整無法公布，這我可以理解。目前台北市確診案在數十人，且分散各區，台北市若人力調度得宜絕對有能力把疫調做好，而且超過標準」。

吳沛憶進一步說，這一年來台灣人都知道，疫調匡列可以做到很細，擴大匡列也可以潦草精簡匡列，而前後者都叫做有做疫調，台北市有做疫調，但至少從北農、環南市場案例，很明顯台北沒有擴大匡列，也不精不準，如果當時職場接觸都有確實匡列，會不會能減少後來染疫的人？