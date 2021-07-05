聯電(2303)公布6月營收再創單月新高，達173.36億元；聯電第二季營收如預期再創新高，約509.07億元，季增8.09%，優於預期。

聯電公布6月營收173.36億元，比5月營收新高171.89億元續增0.85%，再創單月歷史新高，也較去年同期成長18.89%，主要為持續受惠產能滿載與晶圓代工價格調漲。聯電今年前6月合併營收為980.04億元，年增13.1%，也創同期新高。

聯電5、6月營收連續創高，第二季營收如預期再創新高，約達509.07億元，季增8.09%，優於預期。

聯電股東會即將在本周三(7日)舉行，第三季旺季營運仍被看好。由於目前晶圓代工產能供需緊俏，加上受惠於漲價，有利營收續挑戰新高。

聯電先前於法說會預估，第二季晶圓出貨量將較首季成長2%，美元計價之平均銷售價格(ASP)季增3~4%；由此推估，聯電第二季營收再創新高，估第二季營收將季增5-6%，實際則為季增約8%，優於預期。此外，公司表示，第二季產能利用率將維持100%，毛利率有機會上看30%；由此推估，本業獲利也將優於第一季。

聯電於上季法說會表示，預估全年ASP年增幅達7~9%，近一成水準，優於先前預估。

聯電第一季營收再創新高，毛利率為26.5%，歸屬母公司淨利為104.3億元，每股獲利為0.85元。2021年第一季合併營收471.0億元，季增4%，再創新高。毛利率為26.5%，季增約2.6個百分點；營業淨利76.22億元，季增35.7%；歸屬母公司淨利為104.3億元，季減6.9%，每股普通股獲利為0.85元。