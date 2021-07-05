業界傳出，韓國現代汽車已用約1億美元，入股一家美國鋰電池新創科技業者。

現代汽車曾表示，要儘快擺脫對傳統燃料為動力依賴，將全力發展環保材料，因此，對SolidEnergy Systems(SES)投資就是其中之一。

成立於2012年的SES，原屬美國麻省理工學院(MIT)，專事研發無負極鋰金屬電池。這種新電池比一般消費性電子商品的鋰離子，能量要高出兩倍並可減少電池尺寸大小，且能應用在智慧手機、無人機以及電動車等上面。

SES的全球股東包括美國通用汽車(GM)、韓國SK集團，以及中國大陸的天齊鋰業等公司。

4月時，現代汽車曾表示，一直在研發固態電池這一塊，並計劃在2030年大量生產使用固態電池的電動車。

SK集團旗下的SK Innovation與LG Chem(LG化學)的全資子公司LG Energy Solution，目前都是現代電動車的電池供應商。

3月，通用汽車也宣布與SES並肩合作，以研發電池新技術為主。