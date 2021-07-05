東元電機（1504）與知名電源供應器廠飛宏科技（2457）5日宣佈簽署MOU，雙方的東元西屋馬達公司和飛宏科技美國分公司、與美國能源集團Getka Group旗下新成立的Getka Manufacturing公司，攜手在美國奧克拉荷馬州生產製造二級和三級的電動車快速充電樁，進軍美國本土商用、都市客運、和公部門巴士的電動車電源供應市場。

拜登政府重返巴黎氣候協定，將在全美各大城市設置約55萬座電動車充電站，三方投入生產電動車快速充電樁，搶攻基礎建設商機。

計劃新成立的這家充電設備製造廠Getka Manufacturing，地點位於奧克拉荷馬州卡圖薩市的塔爾薩港，從快速充電樁的設計、製造到銷售，將以一條龍的方式來經營。新公司廠房將於今年8月動工，從建造開始即以環保減碳出發，採用Getka集團以碳中和的方式供電，也就是利用太陽能和工業級備用電池，提供不間斷電源來減少碳排放。

東元電機董事長邱純枝表示，近年來，東元為不同的電動載具生產輸出能力50kW-250kW的動力系統，已為車電事業奠定基礎，此次與飛宏科技和Getka合作急速充電樁生產，將成為東元車電事業發展的另一項重要佈局。

飛宏科技董事長林中民表示，飛宏科技是亞洲第一個做到360kW且擁有兼容標準及客製優勢的急速充電樁，此次與東元合作，努力達到低碳、智慧、綠能、電動車普及化的願景目標。

Getka集團執行長Dariusz Cichocki表示，這項投資案藉由強化生產製造和納入環保製程，為當地經濟帶來多樣性，並且整合綠色製造，進一步擴展該集團「Zero Impact」零影響的碳中和經營策略。