部分疫苗接種卡沒有註記西元日期或疫苗全稱，恐將影響民眾權益，導致出國不便。（安南醫院提供／洪榮志台南傳真）

民眾施打疫苗後會拿到疫苗接種卡，但部分醫療院所及施打場所過於從簡，沒有印上西元日期及疫苗全稱，恐將影響民眾權益，導致出國不便，台南市長黃偉哲5日籲請相關單位盡速更正。

黃偉哲表示，現階段有2種處理方式，一是民眾如果短期內有出國需求，且已接種第1劑，請民眾直接前往衛生局更正；二是民眾如果短期內沒有出國需求，請在施打第2劑時，告知醫療院所或施打場所，請他們做出更正。黃偉哲也請主政官員及公務員，不要為了圖一時方便造成民眾不便，應立即更正現有錯誤。

另外，關於疫苗施打年齡，台南市5日起開放施打70歲以上的長者，其餘各縣市也已漸漸調降，黃偉哲認為，中央流行疫情指揮中心已宣布開放施打65歲以上民眾，因此市府接到不少民眾詢問台南為何還停在75歲？他表示，市府會漸漸將施打疫苗的年齡往下延伸，但仍將按照既定期程陸續開放，因此從今天開始，70歲以上的民眾均可前往施打疫苗。

黃偉哲還提到關於市場稽查的作為說，隨著7月12日微解封的日期漸近，公共場所及市場已開始出現人潮，一方面他希望民眾能有正常的經濟活動，另一方面又不希望出現防疫破口，因此即便微解封、市場放寬，仍會嚴格要求戴口罩及保持社交距離，市府也會加強不定時的定點稽查；夜市也是一樣，將不開放內用並撤除桌椅，但民眾習慣邊走邊吃，市府也會加派人手稽查，一旦發現違反防疫規定便立即開罰。