大陸網紅周揚青去年和羅志祥(小豬)分手後，就專注在事業上，日前傳出有新歡，男方是身價百億的富二代羅昊，而因為她沒有否認戀情，也讓緋聞更添真實性，不過今(5日) 卻爆出男方帶著另一名女子去飯店，讓網友直呼又遇到渣男嗎？

周揚青日前和羅昊在雨中摟肩撐傘被攝，之後又被捕獲甜蜜約會，兩人不僅一路打鬧，羅昊伸手把周揚青摟進懷裡，互動曖昧宛如熱戀情侶，因而爆出新戀情，不過周揚青沒有正面回應過、也沒否認過戀情，未料，現男方遭爆料，帶另一名長髮正妹到飯店，引起熱議。

羅昊爆帶長髮正妹到飯店。(圖／翻攝自微博)

據大陸八卦狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，羅昊開著送周揚青的車到飯店地下室，而副座不是周揚青，而是另一名長髮正妹，兩人到達指定樓層後，羅昊掏出2張卡，隨後與女子一同進入房間。

消息曝光後，網友都擔心周揚青又遇到感情不忠的人，「別又是一個時間管理大師」、「又是一個大瓜」，不過也有人認為周揚青沒承認過戀情，兩人搞不好根本不是交往關係。

據悉，羅昊小周揚青6歲，是大陸知名連鎖超市「好利來」創始人羅紅的大兒子，目前在自家餐飲集團和弟弟一同研發新品、設計包裝等等，身家粗估32億人民幣（約138億台幣）。