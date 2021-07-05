近日，據大陸自媒體牛彈琴引述印度媒體報導，2.5萬印度留學生致信印度總理納倫德拉‧莫迪（Narendra Modi），請求莫迪與中國談判，幫助他們重返各自的大學，直指在過去17個月由於旅行和簽證限制，被迫參加線上課程。但包含醫學學習需要很多實踐和團隊合作，但被禁止回到中國。

根據中國規定醫科大學學生在完成5年的醫學課程後，必須立即在指定醫院完成52周的實習，才能獲得學位。對大四學生而言，這項規定宛如晴天霹靂，因為他們的實習只有在封鎖限制解除後才能完成。

但由於新冠肺炎疫情影響，多名印度留學生無法返回中國上學，只能依靠網課完成學業，但效果並不理想。於是，在中國攻讀醫學的印度留學生開始向莫迪尋求幫助。在寫給莫迪的信中，印度留學生要求印度政府對此事進行干預。

回顧從2020年11月，在Vande Bharat航班上有12名乘客抵達武漢時，新冠檢測均呈陽性，從這之後中國正式暫停所有來自印度的航班。