台灣藝人王子（邱勝翊）2018年與香港女星鄧麗欣交往，上月（27日）倆人各在社群上公開表示和平分手，並在貼文底下標註對方的帳號，結束了3年的交往。最近卻爆出王子私下生活相當花心，對此王子透過社群與外界聲明：「謠言止於智者。」演藝圈好友ㄚ頭也發文表示：「爆料的人一定不認識王子，他很無聊好嗎？」

王子今（5日）在Instagram發文寫下最近的心情：「無憑無據的報導很無奈！但還好這十幾年我的爲人，身邊的人都很清楚，謠言止於智者，清者自清、問心無愧，永保善良。」藝人ㄚ頭也在Instagram限時動態寫下：「王子是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛交際生活、不愛應酬，對感情是一位非常專情的男生。」

王子也轉發分享ㄚ頭這篇的限時動態，並回應對方的貼文：「謝謝妳的澄清，也很抱歉讓妳捲入新聞，15年的交情值了！」許多演藝圈藝人朋友紛紛留言表示，藝人楊千霈回應：「真的是笑話一則別理睬！王子真的是演藝圈，少見的帥氣乖寶寶。」、藝人蔡沁妍也回應：「 你都滴酒不沾也不去夜店，人品很好。」

王子轉發分享ㄚ頭的限時動態，感謝15年友誼的相挺。（圖/王子 IG)

許多網友在底下留言，為王子加油與鼓勵：「沉墨不再是金，還是得為自己辯護」、「流言蜚語都是明星必經之路」、「是爆料者真的太無聊根本就不是你」、「若是誹謗，就要硬起來提告」、「十幾年來很清楚你是什麼樣的人」、「沒事的！絕對相信你，我們一直都在」。