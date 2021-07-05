《尋找小魔女DoReMi》描寫三個對生活迷惘的女生尋找小魔女的故事。（friDay影音提供）

《哥吉拉大戰金剛》在台上映後票房開出紅盤。（friDay影音提供）

炎炎夏日宅在家防疫，線上影音平台friDay推動漫改編片單，提供動漫電玩迷們最好的消暑選擇。《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》不只票房制霸，片中聲演男主角竈門炭治郎的花江夏樹日前出席影廳特別活動時，詢問現場有多少人看過「20次以上」，竟然有許多人都舉手回應，讓他相當驚喜，他也透露自己看了5遍，第一次只有3個人一起看片，「內心充滿衝擊，就算不是淚點的場景我還是哭了出來！尤其是煉獄大哥使出不知火技能時，眼淚啪嗒啪嗒流出來。觀影完甚至無法好好站起來。」該片近日在日發行BD、DVD，銷量也迅速突破百萬張，台灣影迷只要打開friDay影音平台就能看到正版電影。

而影迷也絕不能錯過從日本紅到全球的「史上最有名怪獸」哥吉拉系列，該平台不但集合傳奇影業的「怪獸宇宙」，包含《哥吉拉》、《金剛：骷髏島》、《哥吉拉II：怪獸之王》和最新第四部曲《哥吉拉大戰金剛》，甚至擁有更完整的「哥吉拉宇宙」！

1960年代起由本多豬四郎執導的哥吉拉系列，1954年《哥吉拉的誕生》、1964年《摩斯拉大戰哥吉拉》、1965年《哥吉拉之怪獸大戰爭》等片開啟日本特攝片的歷史，也掀起往後無數翻拍、改編風潮。還有近年推出的日本動畫電影三作品《哥吉拉：怪獸惑星》、《哥吉拉：決戰機動增殖都市》、《哥吉拉：噬星者》都將在friDay影音平台登場，值得哥吉拉鐵粉們細細品嚐！

friDay動漫遊戲改編片單除「哥吉拉」系列，看兩位影史上最強怪獸展開殊死一戰外，還有去年登上台、日票房寶座的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，由於系列動畫第二季即將推出，這股熱潮必定將持續至今年底也不會退燒；由格鬥遊戲改編的《真人快打》還原電玩中血腥斷肢場面，讓粉絲直呼過癮；《尋找小魔女DoReMi》則是用長大後的角色和影迷一起回顧童年美好回憶，搭配friDay影音推出的「日本動畫影視票房TOP30」片單，整個暑假不愁沒片看！

《小魔女DoReMi》是許多7、8年級生的共同記憶，雖然當年動畫只有四季，但作品長紅至今，可說是「日本國民級少女動畫」之一，劇情精彩並富含正面意義，原作人馬在歡慶動畫問世20週年之際推出劇場版《尋找小魔女DoReMi》，找來日本演員森川葵、前SKE48成員松井玲奈、桃色幸運草Z成員百田夏菜子獻聲演出，森川葵被稱為日本演藝圈「擁有寫輪眼」的女人，綜藝節目裡任何挑戰都難不倒她，但連她接到配音邀約後壓力爆棚，「是我自己也很喜歡的作品，絕對不能因為我搞砸了！」足見該系列的影響力。

電影版《真人快打》由華裔英國男演員劉易斯譚主演，他原本就是在好萊塢經驗豐富的武打影星，演過影集《鐵拳俠》、《荒原》和超級英雄電影《死侍2》，不只擅長拳腳功夫，連武士刀、雙節棍等各式「人間兇器」都難不倒他，但為拍攝《真人快打》高難度的動作戲，特地在開拍前赴泰國知名的泰拳運動館進行一週6天、一天6小時的訓練，得同時練習攻擊動作、武術表演和吊鋼絲，強度超過常人想像。

此外，friDay影音近來推出日本動畫影視票房前30強企劃，囊括最齊全的人氣動畫作品，除了《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，還有宮崎駿動畫系列《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》等片、甚至連從小看到大的《名偵探柯南》、《哆啦A夢》、《航海王》、《七龍珠》等經典劇場版系列，也全都能在friDay影音看到。