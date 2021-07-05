高雄豪雨，台南、屏東大雨特報。（翻攝自氣象局）

（16:07更新）國家警報響了!氣象局將高雄升級豪雨特報，同時發布告警簡訊，提醒高雄市茄萣區、路竹區、湖內區大雷雨持續至16時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。並發布台南、屏東大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南、屏東有局部大雨發生的機率。

同時鵝鑾鼻東南方680公里海面上的熱低壓，正向西北西移動，時速34公里，一旦發展為輕度颱風「烟花」，將馬上發布海上颱風警報，今晚起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

熱低壓最快今天增強成颱風，南高屏發布大雨特報，預估今天進入巴士海峽，今晚到明天上午間通過台灣南端近海來到台灣西南方海面。（翻攝自 氣象局）

圖為熱低壓路徑，今晚到明天上午通過台灣南端近海，在接近巴士海峽的過程中，有機會增強為輕度颱風。（翻攝自氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，預估今晚到明天上半天是熱低壓影響最明顯的時候，是否發陸警，伍婉華表示，熱低壓是在太平洋高壓南緣，向西北西方向移動，太平洋高壓的勢力強弱，會影響熱低壓的路徑，有機會偏北或偏南，除非它變成颱風，路徑越靠近陸地，才可能發布陸上颱風警報。

氣象局表示，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，雨勢越晚越明顯且密集，有局部大雨發生的機率，宜花及南部有局部短暫陣雨或雷雨，其中以南部降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，中部以北則偏向於山區。

氣象局表示，熱帶性低氣壓以西北西方向快速朝巴士海峽前進，今天就會進入巴士海峽，今晚到明天上午間通過臺灣南端近海，來到臺灣西南方海面，隨後再進入大陸，熱低壓在接近巴士海峽的過程中，強度會再增強，有機會發展為輕度颱風「烟花」。

隨著熱帶系統接近，今晚起東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、臺南、高雄沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。