膠彩畫大師簡錦清，捐贈以萬和宮為背景『東西文化的堆置』畫作，董事長代表接受。（萬和宮提供）

石遠誠致贈麻布媒材書法作品，為萬和宮麻芛文化館增添內涵。（萬和宮提供）

董事長蕭清杰與藝術家彭維船在王船油畫作品前合影。（萬和宮提宮）

台中市萬和宮慶祝媽祖鎮殿335週年，精心策劃「萬和美展歷屆評審委員聯展」，攝影名家蔡來旺，將他的「傳統行業---豆皮製作」作品捐贈給萬和宮；將逐漸式微的傳統行業—豆皮製作樸實呈現，希望能夠喚起對它的記憶及對默默守護這行業的人們的絲絲敬意。

蔡來旺說，吃火鍋或涼拌時經常吃到豆皮，但知道如何製作的恐怕不多。他利用現場微弱光源帶著感動的心情，運用鏡頭捕捉最真實的場景，一行行規律的動線，且將方格形狀、猶如棋盤般的鉄盤，呈現出深遠的距離感。照片中人物的配置，以及辛勤工作的身影，更描寫出他們的勤奮，令人動容。

蔡來旺指出，迷漫着蒸氣煙霧的廠房，仿弗還可聞到陣陣豆香。豆皮看似簡單的食材，製作過程卻不簡單；這幅作品將逐漸式微的傳統行業—豆皮製作樸實呈現，希望能夠喚起對它的記憶及對默默守護這行業的人們的絲絲敬意。

台灣膠彩會協會創會理事長簡錦清，捐贈的「東.西文化的堆疊」膠彩畫作品，以萬和宫為背景、兼具東西文化內涵，懸掛在萬和文化大樓4樓文物館，相當醒目。簡錦清以萬和宮為背景，融合東西文化，運用礦顏.水干.鹿膠.紙本材質，完成題為「東.西文化的堆疊」30F的作品，贈送萬和宫，董事長蕭清杰代表接受。

大里區永隆國小主任退休的石遠誠，贈送的是以麻布材料書寫的「題都城南莊」（唐•崔護）墨寶。他浸淫書法40餘載，108年八、九月間，在麻芛文化館「創意藝廊」，舉辦「玩墨趣—遊走犁頭店」書法個展，叫好又叫座。

彭維船的「王船」油畫作品，散發出本土風情；他說，「燒王船」祭典一直是台灣地區重要的廟會活動之一。燒王船的原意是送瘟出境，如今已演變成祈安降福的活動，仍存有濃厚的瘟神色彩，使得「王船祭」至今仍籠罩著神祕、嚴肅的氣氛。