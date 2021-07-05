外傳美軍在完成撤軍後，仍會有1000人部隊留守阿富汗，協助保護當地的外交任務及國際機場，對此，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）發言人夏亨（Suhail Shaheen）警告，9月北約撤軍最後期限過後若仍有外國部隊留在阿富汗，都可能面臨被視為佔領者的風險。

美軍撤出阿富汗。

美軍與北大西洋公約組織（NATO）聯軍將在911事件滿20週年之前完成從阿富汗全面撤軍，不過有報導指，1000名以美軍為主的部隊仍會留守，包括協助維護美國駐喀布爾大使館安全，以及可能派駐喀布爾機場。

英國廣播公司（BBC）今（5）日刊出塔利班發言人夏亨的回應，他在卡達的總部受訪時警告，在完成撤軍後，包括軍事承包商在內的任何外國部隊都不應該繼續留在喀布爾，「如果他們留下，就是違反杜哈協議，在那種情況下我們的領導層將會決定如何進行」，「我們將會回應，領導層有最終決定權。」

在北約聯軍撤軍之際，塔利班持續攻城掠地，阿富汗的暴力事件也持續上升，阿富汗政府軍隊將單獨負責安全工作，外界對喀布爾的安全局勢也愈來愈擔憂。

對此，夏亨回應用軍事手段奪取喀布爾不是塔利班的政策。他說塔利班反對外國部隊留守，並不是反對外交人員、NGO及工作人員，強調這些人是阿富汗人民所需要的，「我們不會對他們構成任何威脅。」

與塔利班達成的協議中，美國與北約同意全面撤軍，換取塔利班承諾不讓蓋達組織（Al-Qaeda）與其他激進組織在他們控制的範圍內活動。

夏亨否認近期阿富汗暴力事件上升和塔利班有關，堅稱是阿富汗政府軍隊拒絕作戰，在經過調解下，很多地區自然落入塔利班手裡。4日塔利班又佔領南部坎達哈省（Kandahar）的另一個區域，他們宣稱目前已經控制阿富汗1/4國土面積的近400個區域。

夏亨形容阿富汗政府的現狀「奄奄一息」，並將阿富汗稱之為伊斯蘭酋長國，顯示塔利班有意以神權政治為基礎來治理國家，不太可能同意阿富汗政府選舉的要求。