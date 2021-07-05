已卸任的台中地檢署檢察長、法務部主祕陳宏達，去年在台北市杭州南路與愛國東路交岔路口時，遭違規左轉的小客車撞傷，台北市大安分局員警到場，卻認為陳男的腳沒有踏在斑馬線上裁罰300元，台北地方法院認定，行人「靠」斑馬線穿越道路沒有違規，撤銷裁罰，警方須還300元給陳男。可上訴。

陳男提起行政訴訟控告台北市警局大安分局，他在去年7月28日晚上8點多，沿北市杭州南路北往南方向行走，行經杭州南路與愛國東路交岔路口時，遭吳姓駕駛的自用小客車違規左轉撞擊，他左後背挫傷、後腦勺及右手肘擦傷及頸部拉傷。

陳說，警方舉發他違規，他不服舉發通知單向大安分局告陳述意見，大安分局認為他有「行人不依規定行走行人穿越道」之違規行為，依道路交通管理處罰條例第裁處300元，他自認為沒有違規，北院提起行政訴訟。

北院認為，道路交通安全規則所謂「必須經由行人穿越道穿越」，應按具體情況認定，不是規定行人雙腳一定要踩踏在斑馬線上，陳男在其行向燈號為綠燈時，緊靠行人穿越道白色沈木紋右側邊緣穿越馬路，並無違反規定。

法官依勘驗畫面指出，陳男在綠燈時已緊靠行人穿越道之白色枕木紋右側邊緣行走，且其行進方向亦依行人穿越道方向直線行進，他沒有何可非難性及可歸責性，自不得遽令其擔負違反行政法上義務之責，判他免罰。

陳宏達回應，感謝台北地方行政法院堅守「法治國家原則」，判決原告勝訴，撤銷原處分，給台北市政府警察局上了一堂寶貴的法治教育；他說他的懇求是讓行人有一條安全回家的路，苛政猛於虎，濫開罰單不得於交通執法。